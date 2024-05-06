الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع ورود على المصطفين في الإسماعيلية خلال عيد شم النسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبلت محافظة الإسماعيلية زائريها للاحتفال بشم النسيم، سواء في الحدائق والمنتزهات والشواطئ، بالورود حيث وقفت فرق لتوزيع الورود على المواطنين أثناء زيارتهم للاسماعيلية للاستمتاع بها.

وتواجدت الفرق في مداخل المحافظة لتوزيع الورد على جميع المصطفين لداخل المحافظة.

عيادات متنقلة بمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات فى الإسماعيلية 

نشرت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، عيادات متنقلة بمحيط الكنائس والشواطئ والحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

انتشار طبي لتأمين احتفالات شم النسيم

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية على توزيع انتشار الفرق الطبية بأماكن التجمعات بحسب خطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد لمحافظة الإسماعيلية، والتي بدأت من الجمعة الثالث من مايو وحتى انتهاء فترة الأعياد، لتقديم الخدمة الطبية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي اللازم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

توزيع بالونات على الأطفال

ووزعت الفرق الطبية بالونات على الأطفال والمصطفين الذين جاءوا لمحافظة الإسماعيلية لقضاء احتفالات عيد الربيع بها.

"صحة الإسماعيلية" تنظم دورة تدريبية لـ75 صيدليًا

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قد نظمت دورة تدريبية لتطوير أداء الصيادلة الحكوميين وتنمية مهاراتهم العلمية والفنية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والعاملين بمديرية الصحة والصيادلة الإكلينيكيين والمكلفين الجدد، وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للصيدلة وإدارة التدريب بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية.

تدريب 75 صيدليًا لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم العلمية

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن الدورة التدريبية، التى استمرت لمدة خمسة أيام لـ75 صيدليًا، تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد، وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

أساسيات العمل الصيدلى فى ضوء سياسات ومعايير الجودة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الدورة تناولت العديد من الموضوعات، منها أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة، التعريف بقائمة الأدوية الأساسية بالوحدات، التطعيمات الروتينية والوقائية، تفاعلات الأدوية وآثارها الجانبية، ترشيد استهلاك المضادات الحيوية واقتصاديات الدواء والتغذية الوريدية الخاصة بصيادلة المستشفيات، ودور الصيدلي الإكلينيكي في ضبط الجرعات.

أبرز أهداف التدريب

وتهدف الدورة إلى تحسين الأداء الصيدلي لتطبيق معايير الجودة، والعمل على تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم خدمات طبية وصيدلانية مميزة ذات جودة عالية، بما يتلاءم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حاضر في الدورة نخبة من المدربين بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي، مدير إدارة الصيدلة، بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

شم النسيم بالإسماعيلية احتفالات شم النسيم بالإسماعيلية الإسماعيلية الأساسية التطعيمات الجرعات

مواد متعلقة

تجارة جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى الخامس للدراسات العليا 13 مايو

ضبط نصف طن أسماك مملحة فاسدة بالإسماعيلية

"فن التعامل مع المراهقين" برنامج تدريبى لأخصائى دار الرحمة للأيتام بالإسماعيلية

التل الكبير بالإسماعيلية تستعد لبدء تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 61 محضرًا تموينيًا بالإسماعيلية

عيادات متنقلة بمحيط الكنائس والحدائق والمتنزهات فى الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية

مركز جامعة قناة السويس للتطوير المهنى ينظم تدريبات حول "الصحة والسلامة المهنية"

الأكثر قراءة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول صور لسيارة عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الشرقاوى: تعبت نفسيًا بعد توبيخ عادل إمام لى أثناء التصوير

موعد وقفة عرفات 2024.. ميعاد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 لموظفي الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث