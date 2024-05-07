الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس جامعة قناة السويس يبحث التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، بوفد الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية برئاسة جاو شياو جى عميدة معهد التاريخ القديم وسكرتير الحزب بأكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين، معربًا عن سعادته بالتعاون الدائم مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن حجم التعاون بين جامعة قناة السويس وجانب الصيني يزاد يومًا بعد يوم.

أبرز الحضور

ضم الوفد مسؤولين وباحثين من معهد بحوث التاريخ الصينى التابع للأكاديمية الصينية وجامعة سيتشوان ومتحف كومورو ببكين.

حضر مراسم الاستقبال- الدكتور حسن رجب المدير المصري لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، والسيد جانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد.

افتتاح المنتدى الثقافي للأديب الصيني “كومورو”

جاء  اللقاء بالتزامن مع إفتتاح المنتدى الثقافي للأديب الصيني  "كومورو"، وقدم الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس للسيدة جاو شياو جى، تقديرًا لزيارتها للجامعة، كما قدمت سيادتها بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة والتي تعبر عن الثقافة الصينية.
 

يذكر أن المنتدى الثقافي للأديب الصيني "كومورو" يُقدم خلاله طلاب اللغة الصينية فقرات إلقاء الشعر للأديب الصينى الشهير.

برنامج المنتدى الثقافي
كما يضم برنامج المنتدى الثقافي - زيارة الوفد الصيني وطلاب اللغة الصينية بالجامعة لمعهد كونفوشيوس، وتفقد القاعة التذكارية للأديب الصينى "كومورو"، إلى جانب عقد ندوة التبادل الحضاري بين مصر والصين بمشاركة الباحثين من الأكاديمية الوطنية للعلوم الإجتماعية وجامعة قناة السويس بحضور طلبة اللغة الصينية بالجامعة.

التعاون العلمي مع الصين

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التعاون المشترك مع دولة الصين وعدد من الكليات الصينية من خلال معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس. 

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