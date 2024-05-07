الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إنشاء قاعدة بيانات للابتكار بجامعة قناة السويس.. أبرز توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر بجامعة
جانب من المؤتمر بجامعة قناة السويس

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من إعلان توصيات المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع، مشيرًا إلى أن جميع التوصيات سيتم أخذها موضع التنفيذ لأهميتها، لافتًا إلى أن الجامعة لديها إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدى الطلاب؛ ليصبح لهم دورًا فاعلًا في تطوير مجتمعاتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي لوطننا الغالي مصر.

جاء المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وبرعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، وبإشراف الدكتورة مروة سعد الدين منسق المؤتمر ورئيس لجنة المؤتمرات بمركز الدعم الأكاديمي  بالجامعة.

توصيات المؤتمر 
هذا وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم توصيات المؤتمر والتي جاءت كالتالي:

. استغلال الفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي ودراسة التحديات المتعلقة بها.

. تشجيع التكامل بين البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالات العلوم المختلفة.

. توجية الاستثمارات نحو ابحاث علمية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

. تمكين استخدام الأجهزة الذكية في التطبيقات التعليمية المختلفة.

. أنشاء قاعدة بيانات للابتكار والاختراعات على مستوى الكليات بالجامعة لتكون نواة لمشاريع تنموية فعالة

. الاهتمام بالمقررات التكنولوجية بجميع المؤسسات التعليمية بالجامعة

. تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم الجامعي ودعم الأبحاث الطلابية وخاصة بمشاريع التخرج.

. تحفيز استثمار الأفكار الخلاقة والمبتكرة من خلال تقوية دور ريادة الأعمال ومركز دعم الابتكار

. تطبيق الخدمات الافتراضية والمعامل الافتراضية واعتماد المنظومة التعليمية في البنية التحتية.


وخلال حفل ختام المؤتمر قدم الدكتور أحمد عطيتو الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية محاضرة حول الذكاء الاصطناعي والابداع الفني ايجابيات وسلبيات استخدامه.

كما ألقى الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة محاضرة تعريفية حول أنشطة المركز.

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