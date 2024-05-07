الثلاثاء 07 مايو 2024
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محافظات

رئيس مياه القناة: بدأنا مراحل غسيل الشبكات والتأكد من جودة مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، عن البدء في تنفيذ خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قري ومراكز ومناطق إقليم محافظات “السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد” بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، والتأكد من ضبط جودة المياه.

مراحل غسيل الشبكات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم  بصورة دورية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي  للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن مهندسي وفنيي وعمال الشركة تعاملوا مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في شبكات مياه الشرب بعدة مناطق مختلفة وتم إصلاحها في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

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