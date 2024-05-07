الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية: تقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في أولى أيام بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تذليل العقبات أمام المواطنين 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين، لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وشدَّد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كلٍّ في نطاقه، ووضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة  بالمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب كافة العاملين بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه المراكز التكنولوجية بضرورة أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح، وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية
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