الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن سكر تمويني بأحد المحال بغرض الاتجار فيه بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية، والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ لضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، وقسم شرطة ثان، الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، جهاز حماية المستهلك، مديرية الصحة، الطب البيطري، والبيئة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٢ طن سكر تمويني بدون وجه حق، بأحد المحال بسوق حي السلام، كما تم ضبط كمية تقدر بـ ٥٠ كيلو مجزئات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أيضا ضبط ٢٣ كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٩ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين بيع بأزيد من السعر المعلن، محضرين لبيع سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، محضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق، محضر سلع مجهولة المصدر، ٣٢ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوى 

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢،رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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