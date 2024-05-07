حريق يلتهم مخزن أدوات منزلية بمدينة القنطرة غرب

اندلع قبل قيل حريق في عقار بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية إخطارا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في عمارة بمدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتبين اندلاع في الدور الرابع والخامس في عمارة مكونة من ٥ أدوار، وتواصل الحماية المدنية محاولتها لاخماده قبل امتداد للعمارات المجاورة.

وكشفت مصادر أن التحريات الأولية أثبتت أن الدورين عبارة عن مخزن لأدوات منزلية.