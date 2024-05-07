الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم مخزن أدوات منزلية بمدينة القنطرة غرب

حريق القنطرة
حريق القنطرة

اندلع قبل قيل حريق في عقار بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية إخطارا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في عمارة بمدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتبين اندلاع في الدور الرابع والخامس في عمارة مكونة من ٥ أدوار، وتواصل الحماية المدنية محاولتها لاخماده قبل امتداد للعمارات المجاورة.

وكشفت مصادر أن التحريات الأولية أثبتت أن الدورين عبارة عن مخزن لأدوات منزلية.

حريق القنطرة حريق القنطرة غرب الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

مواد متعلقة

بعد أكثر من 18 عاما.. محافظ الإسماعيلية يسلم عقود وحدات مشروع إسكان الشباب

رئيس مياه القناة: بدأنا مراحل غسيل الشبكات والتأكد من جودة مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

18 جامعة في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي" بجامعة القناة

رئيس جامعة قناة السويس يبحث التعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية

قرارات وإنذارات بالغلق لـ5 منشآت طبية خاصة في الإسماعيلية

إزالة 13 حالة تعدٍّ على مساحة 13 قيرطًا بأبوصوير في الإسماعيلية

توزيع ورود على المصطفين في الإسماعيلية خلال عيد شم النسيم

تجارة جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر العلمى الخامس للدراسات العليا 13 مايو

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة