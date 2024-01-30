مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى: «حق عرب» سيكون مفاجأة لجمهورى فى دراما الشهر الكريم

عبّر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بالاهتمام الجماهيري الذي لمسه خلال وعكته الصحية الأخيرة التي دخل على إثرها المستشفى منذ أيام قليلة.

مسلسل أحمد العوضي الجديد حق عرب

وقال "العوضي"، لـ"الدستور"، إنه شعر بحالة دفء من قبل جمهوره الذي حاول أن يطمئن عليه بكل الطرق، لافتًا إلى أن الرسائل التي جاءته سواء على الموبيل أو عبر السوشيال ميديا لا يمكن حصر عددها، ما جعله يعود سريعًا لتقديم عمل محترم سينال إعجاب جمهوره خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد أنه يقدم عملًا مميزًا بمسلسل "حق عرب"، لافتًا إلى أنه سيكون مباراة تمثيلية مميزة مليئة بالأكشن والغموض والإثارة طوال الأحداث، واعدًا جمهوره بأن يشاهد عملًا مميزًا في شهر رمضان.

أبطال "حق عرب"

يشارك "العوضي" البطولة نخبة من نجوم الفن، منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.