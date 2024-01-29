رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة

يواصل صناع مسلسل “بيت الرفاعي” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، بقيادة المخرج احمد نادر جلال، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

يشهد “بيت الرفاعي” العديد من الاحداث الشيقة في اطار اجتماعي شعبي، ويجسد بطل العمل النجم امير كرارة دور دكتور، يدخل في صراع وعداوة مع الفنان احكد رزق ضمن الاحداث، بينما تجسد الفنانة ايناس كامل دور زوجة “كرارة”، أما الفنانة ميرنا جميل تجسد دول “كوافيرة” تقع في غرامه.

وتظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقة أمير كرارة، ويجسد الفنان سيد رجب دور عمه ويعمل كتاجر بينما تظهر الفنانة دنيا المصري بدور زوجة الفنان احمد رزق، والفنانة عايدة رياض تجسد دور والدته.

“بيت الرفاعي” مكون من 30 حلقة ويشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.