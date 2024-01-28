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فن

حازم إيهاب لـ"الدستور": فخور بالمشاركة في "عتبات البهجة" ويحيي الفخراني جميل

جريدة الدستور

تعاقد الفنان حازم إيهاب رسميًا خلال الفترة الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل “عتبات البهجة” والذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وقال حازم، لـ"الدستور"، إنه فخور بالمشاركة في عتبات البهجة والوقوف أمام د.يحيي الفخراني، مؤكدًا أنه شخص جميل ويتسم بالطيبة على المستوى الشخصي وانه يكن له كل حب وتقدير واحترام، لافتًا أنه سعيد بالعودة لشركة العدل جروب نظرًا بأن كانت بدايته الفنية معهم، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

"عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

يعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع مجدى أبوعميرة مع الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريبًا للعرض في رمضان المقبل.

عتبات البهجة حازم إيهاب يحيي الفخرانى مسلسل عتبات البهجة موسم رمضان 2024 رمضان 2024

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