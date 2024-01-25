الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تصوير "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني مع أبطال العمل

أبطال مسلسل عتبات
أبطال مسلسل عتبات البهجة

شاركت الصفحة الرسمية للعدل جروب، مجموعة من الصور لـ كواليس مسلسل “عتبات البهجة” الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني بقيادة المخرج مجدي أبوعميرة ليخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 وظهر في كواليس أول المشاهد عدد من الفنانين بقيادة المخرج مجدي أبوعميرة وبحضور النجم يحيي الفخراني.

وظهر في الصور مجموعة من أبطال العمل على رأسهم الشباب كل من هنادي مهنا، والمطرب عنبة، وسماء إبراهيم وعدد كبير من النجوم، بقيادة المنتج مدحت العدل والفنان الكبير يحيي الفخراني.

مسلسل "عتبات البهجة"

"عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

يعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع مجدى أبوعميرة مع الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريبًا للعرض في رمضان المقبل.

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