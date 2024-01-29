غدًا.. نجوم "ليلة العيد" فى ضيافة لميس الحديدى على ON

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية ON نجوم فيلم "ليلة العيد"، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء.

وتحل يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، إضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.



"ليلة العيد" تدور أحداثه في إطار اجتماعى، حيث يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال حقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.