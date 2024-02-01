مسلسلات رمضان 2024.."الحشاشين" فى الحى البدوى و"ألف ليلة وليلة" فى الإسلامى

يصور عدد كبير من النجوم هذه الفترة أعمالهم الدرامية المختلفة من أجل الظهور في دراما الماراثون الرمضاني المقبل 2024، حيث يصور هؤلاء في لوكيشانات مدينة الإنتاج الإعلامي المختلفة.

الحشاشين في الحي البدوي

ويصور النجم كريم عبدالعزيز أحداث مسلسله الجديد “الحشاشين” في داخل لوكيشن الحي البدوي بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قام المخرج بيتر ميمي بعمل لوكيشن مخصوص للعمل، ليتماشى مع العصر الذي تدور فيه أحداث العمل الجديد، والذي سيكون ذو تكلفة إنتاجية عالية للغاية.

وتقوم قصة "الحشاشين" على الفنان كريم عبدالعزيز، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويجسد شخصية حسن الصباح، الذي يقرر الانضمام إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، وتتصاعد أحداث المسلسل، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر رمضان الكريم 2024.

ويخوض المؤلف عبدالرحيم كمال السباق الرمضاني هذا العام بتأليف مسلسل "الحشاشين"، بعد نجاح مسلسله الأخير "جزيرة غمام" رمضان 2022.

و"الحشاشين" من إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب.

الف ليلة وليلة في الحي الاسلامي

وعلى نفس المنوال يصور الفنان ياسر جلال أحداث مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتحديدا في الحي الإسلامي، لتجسيد قصة شهريار، وقد قام مخرج العمل أيضًا بتطوير الحي ليلائم الشكل العام لهذه الحقبة الزمنية التي تتماشى مع الأحداث الخاصة بالمسلسل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.