الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024| مصطفى شعبان يواصل تصوير مشاهد "المعلم" بالسويس

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

قارب المخرج مرقص عادل من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد “المعلم” بمدينة السويس، والذي يخوض النجم مصطفى شعبان بطولته، وينتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن مخرج العمل اقترب من اختتام تصوير مشاهد الصيد والميناء بمدينة السويس، ليعود بعد غدٍ إلى القاهرة لاستكمال التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

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أحداث مسلسل “المعلم”

تدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

"المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير.

آخر أعمال مصطفى شعبان

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

لمخرج مرقص عادل المخرج مرقص عادل مصطفى شعبان النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد النجم مصطفى شعبان تكريم مصطفى شعبان

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