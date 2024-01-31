مسلسلات رمضان 2024| مصادر: دينا فؤاد تُبدع في دور الفتاة الشعبية بـ"حق عرب"

تواصل الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي في مدينة الإنتاج الاعلامي، للحاق بسباق دراما رمضان 2024.

شخصية دينا فؤاد في حق عرب

وعلمت “الدستور” من مصادرها، أن دينا فؤاد تُجسد دور الفتاة الشعبية بشكل جديد وبطريقة معتمدة على تفاصيل جديدة مختلفة عن شخصية ابنة الحي الشعبي في أي عمل درامي آخر، وذلك من خلال دور فتاة تدعى “حنان”، وتعمل في مقهى، وتخوض خلال أحداث العمل العديد من الصراعات.

تفاصيل مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول العديد من الصراعات داخل الحي الشعبي، ويجسد خلالها الفنان أحمد العوضي شخصية تاجر خشب، مع الفنان رياض الخولي، ويدخل في منافسة تصل لحد الصراع مع عائلة منافسة.

تعاون رابع بين العوضي ودينا فؤاد

ويُعد المسلسل التعاون الرابع على التوالي للفنانة دينا فؤاد أمام الفنان أحمد العوضي، حيث شاركت معه في الجزء الثالث من مسلسل الدالي عام 2011، إلى جانب تعاونهما في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، عام 2021، بالإضافة لمشاركتها معه في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» إذ جسَّدت شخصية نسرين زوجة هشام العشماوي، عام 2020.