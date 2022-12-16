الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دينا فؤاد: العمل مع كريم عبد العزيز ممتع.. و«كلبش» محطة فنية مهمة في حياتي

دينا فؤاد
دينا فؤاد

قالت الفنانة دينا فؤاد، إن أول بطولة فنية حقيقية لها كانت أمام النجم الكبير كريم عبد العزيز، معبرة: "الشغل مع كريم عبد العزيز ممتع وهو مش بيحسس اللي قدامه بالتوتر على الإطلاق بالرغم إني كنت في بداية مشواري الفني". 

محطات دينا فؤاد الفنية

وأكدت الفنانة دينا فؤاد، خلال لقائها ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية " أون إي"، أنها تشعر بالسعادة البالغة بمشاركتها بمسلس "كلبش" بصورة كبيرة، قائلة: “الوقوف أمام أمير كرارة في التمثيل ممتع وداعم بصورة كبيرة، بالرغم من قلة مشاهدي بالعمل إلا إن كلبش محطة فنية مهمة في حياتي جدًَا”.

آخر أعمال دينا فؤاد

 ويعد مسلسل اللي مالوش كبير آخر أعمال دينا فؤاد، والتي حققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، ودارت أحداث العمل حول، غزال، الذي يجبرها والدها، على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

ضم المسلسل نخبة من أبرز الفنانين، منهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، دينا فؤاد، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، خالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

دينا فؤاد سهرانين أمير كرارة خالد سليم اون اي مسلسل كلبش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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