مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال ينتهى من تصوير 70% من "ألف ليلة وليلة"

قارب الفنان ياسر جلال من إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "ألف ليلة وليلة"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد تصوير 70% من العمل هو وفريق المسلسل الذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي إلى رمضان المقبل.

ويشارك ياسر جلال خلال العمل بشخصيتين هما "جودار" و"شهريار"، حيث يظهر بشكلين أولهما شاب وثانيهما رجل ذو شعر وذقن بيضاء، ويُعد العمل حالة فريدة من حيث قصته ومحتواه.

أبطال “ألف ليلة وليلة”

وشملت القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" كلًا من: ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، ومايان السيد، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وأحمد بدير، والعمل من تأليف أنور المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يدور مسلسل ألف ليلة وليلة حول إعادة إحياء حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، ولكن في إطار حديث يواكب العصر الحالي ويكشف عن خفايا جديدة بعيدة عن الصور النمطية للصيغة التاريخية لحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسد ياسر جلال خلال الأحداث دور بطل شعبي يدعى شهريار.

يذكر أن ياسر جلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.