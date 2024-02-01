الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأبطال مسلسلات رمضان 2024

رمضان 2024
رمضان 2024

يشارك في سباق دراما رمضان 2024، عدد كبير من النجوم في الأعمال الفنية المختلفة، والتي تتنوع ما بين الكوميدي والأكشن والرومانسي وجميعهم يتناولون قصة تدور في إطار اجتماعي إنساني.

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ويتواجد في دراما رمضان 2024 عدد كبير من المسلسلات النجوم ونرصدهم خلال التالي..                   

المعلم 

إنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم. 

صدفة

إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.

حق عرب

إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

لحظة غضب 15 حلقة 

إنتاج واتش إت، وتنفيذ طارق الجنايني من بطولة صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين.             

ألف ليلة وليلة

إنتاج ميديا هب بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، سامي مغاوري ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير.

الحشاشين

إنتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي.

صيد العقارب 

إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.

بيت الرفاعي

إنتاج سينرجي وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل.

فراولة 15 حلقة

إنتاج اسكاي ليميت أحمد الدسوقي ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.       

الساعة 5   15 حلقة

بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد وعلي قاسم.

بابا جيه  15 حلقة

إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد أوتاكا.

سر إلهي 15 حلقة 

إنتاج بطولة روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.                    

الكبير  8

إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.        

مسار إجباري

إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

إمبراطورية م

إنتاج أروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان.

عتبات البهجة  15 حلقة 

إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

المعلم لحظة غضب 15 حلقة ألف ليلة وليلة الحشاشين صيد العقارب بيت الرفاعي

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