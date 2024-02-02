"مسلسل تحفة أحيا فرقة المصريين".. جمهور السوشيال ميديا يشيد بنجاح "حالة خاصة"

أحدث مسلسل "حالة خاصة"، البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي وأحدث إنتاجات منصة "Watch it" الأصلية والحصرية، نجاحا كبيرا ورواجا على مواقع السوشيال ميديا، بعدما أشاد كثيرون من متابعي المسلسل بقصته وأبطاله، عقب عرض حلقاته الأخيرة الأربعاء الماضي.

نجاح منقطع النظير لمسلسل "حالة خاصة"

وفي السياق، قالت أحد متابعي المسلسل: "لفت نظري بعد كذا تجربة شوفتها على watch it إن هي دي نوعية الأعمال الصح اللي بنحبها وما بيبقاش عليها اختلاف، آخر حاجة شوفتها (حالة خاصة) وده مصر كلها حبته أوي، وعرفنا بفرقة المصريين للموهوب هاني شنودة، شفت قبله (على باب العمارة) وبجد خطير أوي عايزين من ده كتير".

فيما قال آخر: "عارف يعني إيه تبقى مركز في موسيقى تصويرية لمسلسل.. تفاصيل تحفة عشناها مع مسلسل (حالة خاصة)، خطير بجد، وكل شخص وهو بيتكلم بيبقى معاه مزيكا لايقة على شخصيته، المسلسل كمان أحيا فرقة المصريين من تاني وخلانا كجيل جديد يعرفها ويحب أغانيها، عبقرية هاني شنودة أهم أركان المسلسل".

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

جانب من اشادات مستخدمو السوشيال ميديا بمسلسل حالة خاصة

جانب من اشادات مستخدمو السوشيال ميديا بمسلسل حالة خاصة