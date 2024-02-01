الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقاد وموسيقيون.. إشادات كبيرة بمسلسل "حالة خاصة" على WATCH IT 

حالة خاصة
حالة خاصة

حصل مسلسل «حالة خاصة» بطولة الفنان طه دسوقي، وغادة عادل، وعدد كبير من الشباب على إشادات واسعة بعد انتهاء عرضه أمس الأربعاء، عبر منصة WATCH IT الرقمية الأوسع انتشارًا خلال الفترة الماضية.

جاءت الإشادات بمسلسل «حالة خاصة» من قِبل الجمهور والنقاد والموسيقيين وذلك للاحترافية في صناعة العمل الجديد المكون من 10 حلقات واختيارات الموضوعات المميزة ومعالجة الإصابة بطيف التوحد بهذه الاحترافية الهائلة وكذلك الأداء التمثيلي الهائل واختيار الموسيقى المتفردة وغيرها.

مسلسل "حالة خاصة"

وعبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله: "حالة نديم أبوسريع تشبه حالات آلاف البشر على سطح الكرة الأرضية، لكن مسلسل حالة خاصة متفرد لا يشبه أي عمل آخر، ويمنح المتلقي شحنة عظيمة من المشاعر، ويكتب شهادة ميلاد لفنان شاب اسمه طه دسوقي.. المسلسل يعيد اكتشاف غادة عادل، مهاب طارق كاتب السيناريو والحوار يبدع ببساطة في كتابه حوار على لسان نديم يتفق مع حالته ولا يتورط في ميلودراما، ولا قفزات فوق المنطق، عبدالعزيز النجار يقدم معزوفة إنسانية".

وأشاد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية بمسلسل "حالة خاصة" حيث كتب: "تمكن مخرج المسلسل الفنان عبدالعزيز النجار من العودة بنا إلى القيم الإنسانية التي تاهت عند البعض في هذا الزمن وأعاد لنا دفء المشاعر.. قاد العمل الفني ببراعة وحكمة، واستطاع من خلال أدواته الفنية من إدارة أداء الممثلين والموسيقى التصويرية وكادرات التصوير والمونتاج والإضاءة أن يصل بنا إلى سيمفونية رائعة قادها بذكاء وحكمة وعمق إنساني". 

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة طه دسوقي مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي الفنان طه دسوقي

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