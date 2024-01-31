"نهاية رحلتنا".. كيف تفاعل روّاد السوشيال ميديا مع الحلقة الأخيرة من "حالة خاصة"؟

تعلّق روّاد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأبطال مسلسل "حالة خاصة"، وعلى رأسهم بطل الحكاية "نديم أحمد أبو سريع" الذي لعب دوره الفنان طه دسوقي، ضمن أحداث العمل الفني، والتي اعتبروها رحلة خاضها الجمهور مع الأحداث والأبطال، واعتبروا أنهم وصلوا للنهاية بإنتهاء حلقات المسلسل صباح اليوم الأربعاء بعد طرحها عبر المنصة الرقمية watch it.

الحلقة الأخيرة من "حالة خاصة"

وكتبت مونيكا زكريا، عبر "فيس بوك": "بكدة نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع نديم أحمد أبو سريع المحامي تحت التدريب في مكتب أماني النجار اشطر (واجمل) محامية، فمصر وبصراحة عايزين من ده كتير".

فيما أعرب حساب حمل اسم أحمد خالد، من جمهور مسلسل "حالة خاصة" عن حزنها بانتهاء العمل الفني، قائلًا: "حزين جدًا إنه خلص الحلقه 10 عظيمه جدا تقيمي للمسلسل 10%10 حرفيا ، نديم احمد ابو سريع شكرا جدا علي انك اعطيت لينا خبره للمتوحدين انهم ناس عظيمه جدا".

وكتبت آية محمد، مشيدة بمسلسل "حالة خاصة" للفنان طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، قائلًة: " 1000000من 10 بجد مسلسل حلو اووووي ونهايه تحفففه وكان نفسي يبقي طول السنه بجد".

وطالب أمين رجب من روّاد "فيس بوك"، بجزء جديد من المسلسل قائلًا: " بجد الواحد علي قد ما هو مضايق إني المسلسل خلص علي قد ما انا مبسوط اني في جزء تاني من المسلسل، بشكر صناع العمل بجد حاجه روعه وفوق الخيال، وبدايه قويه وجميله من الفنان الجميل طه دسوقي، ومنتظرين الجزء الثاني بفارغ الصبر".

أبطال مسلسل حالة خاصة

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it الأصلية، كل من طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى، والموسيقي التصويرية كانت للموسيقار الكبير هاني شنودة.

جانب من تفاعل رواد السوشيال ميديا

جانب من تفاعل رواد السوشيال ميديا

جانب من تفاعل رواد السوشيال ميديا