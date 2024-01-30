لطه دسوقى وغادة عادل.. "حالة خاصة" يتصدر جوجل ترند (تحليل بيانات)

منذ عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it، وتصدر مسلسل "حالة خاصة" محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب القضية التي يناقشها وهي مرض "التوحد"، وتعامل الأشخاص المصابين به في المجتمع المصري الذي يجسد هذه الشخصية الفنان طه دسوقي، ويريد العمل في مهنة المحاماة كما طلبت والدته منه.

لمسلسل "حالة خاصة" طابع مختلف، حيث أعاد الجمهور لفكرة المسلسلات ذات القضية المهمة التي تشغل البال ورأي المشاهد، ويتفاعل مع بطلها كما لو كان فردًا منهم، وهو شخصية الشاب المصاب بالتوحد الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، والتي ترحل عنه والدته ويتولي تربيته "عم جميل"، الذي يجسد دوره الفنان نبيل علي ماهر، بالإضافة إلى باقي الشخصيات الرئيسية في العمل الفني.

مسلسل حالة خاصة نصب أعين الجمهور

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة في الوطن العربي

وتصدر أيضًا مسلسل "حالة خاصة" البحث في الوطن العربي، واهتمام بمعرفة وتفاصيل أحداث الحلقات الأخيرة منه، حيث وصلت مشاهدته في دولة تونس إلى المركز الثاني بنسبة وصلت لـ 40%، وفي المركز الثالث جاءت دولة الكويت بنسبة 30%، وجاءت الأردن في المركز الأخير بنسبة 26%.

مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة بمحافظات مصر

واحتل مسلسل حالة خاصة الكثير من المؤشرات المرتفعة في عدد من محافظات مصر المختلفة، وكان على رأس هذه القائمة اليوم الثلاثاء، محافظة مطروح التي كانت نسبة المشاهدة بها 100%، ونسبة مشاهدة المسلسل في شمال سيناء وصلت لـ59% وفي المركز الثالث وصلت نسبة المشاهدة في السويس إلى 45%، واحتلت كل من الشرقية وكفر الشيخ المركز الأخير بنسبة 28%.

أبطال مسلسل حالة خاصة

طه دسوقي، غادة عادل، هاجر سراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبوالروس، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، أما الموسيقي التصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي عاد من جديد إلى موسيقي المسلسلات، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.