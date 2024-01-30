الحلقات الأخيرة.. مواعيد عرض وأحداث مسلسل حالة خاصة

ينتظر عشاق ومتابعي مسلسل "حالة خاصة" للفنان الشاب طه دسوقي، الذي يجسد شخصية نديم أحمد أبو سريع ضمن أحداث المسلسل، عرض الحلقات الأخيرة منه على المنصة الرقمية watch it، خاصةً أن المسلسل يعرض ويناقش قضية هامة وهي اندماج مصابي التوحد في المجتمع وكيفية التعامل معهم.



ومسلسل "حالة خاصة" يضم عدد كبير من النجوم الشباب على رأسهم طه دسوقي، الذي يلعب البطولة المطلقة الأولى له، ولاقي دوره إعجاب الكثير من الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.



ويرصد "الدستور" مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" الحلقات الأخيرة، أبطاله في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة"

يعرض مسلسل حالة خاصة بواقع حلقتين من كل أسبوع تحديدًا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، ويظل الحلقات الجديدة مطروحة عبر المنصة الرقمية watch it.

أحداث مسلسل حالة خاصة الجديدة



من المتوقع أن يفارق عم جميل الذي يلعب دوره الفنان نبيل علي ماهر، الحياة وذلك بعد دخوله إلى المستشفي في الحلقات الماضية، وهو الأمر الذي يصيب نديم أحمد أبو سريع الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي بالحزن والوحدة خاصةً أنه كان صديقه الوحيد والذي يعلمه جميع أمور الحياة، كما أن أماني النجار المحامية التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل تعرف شخصيته الحقيقة وصلة القرابة مع الوكيل، وتتهمه في سرقة ملفات المكتب وتتصاعد الأحداث.



ومن المقرر أن تكتشف أماني النجار خيانة رام الله التي تلعب دورها الفنانة هاجر سراج مع زوجها وتبدأ في ملاحقتها حتي تحافظ على استقرار حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل حالة خاصة



طه دسوقي: يجسد شخصية نديم أحمد أبو سريع

غادة عادل: تلعب دور المحامية أماني النجار

هاجر سراج في شخصية رام الله محامية سورية فلسطينية

نبيل علي ماهر في دور عم جميل صاحب المكتبة

أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، أما الموسيقي التصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي عاد من جديد إلى موسيقي المسلسلات، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.