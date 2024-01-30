الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عرض الحلقات الأخيرة لمسلسل "حالة خاصة" عبر منصة "WATCH IT"

طه دسوقى فى حالة
طه دسوقى فى حالة خاصة

حظى مسلسل "حالة خاصة" للنجم الشاب طه دسوقي، على إعجاب نخبة كبيرة من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته مع مطلع شهر يناير الجاري، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch it الرقمية، ليتصدر بذلك المنصة ويحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات 

وتعرض غدًا الأربعاء، الحلقتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين  من حلقات مسلسل "حالة خاصة"، على منصة  Watch it بعد النجاح الهائل الذي حققه منذ بداية حلقاته، وذلك في تمام الساعه الثانية عشر صباحا.

مسلسل حالة خاصة يتصدر التريند 

ويسجل مسلسل “حالة خاصة”، البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، وأحدث إنتاجات منصة "Watch it" الأصلية والحصرية، حيث أخذت المنصة على عاتقها إسناد البطولة المطلقة في أعمالها الحصرية لمجموعة من النجوم الشباب، وقدمت عددًا من الأعمال المتميزة ومنها مسلسلات على باب العمارة، وبالطو، وريفو، وتحقيق، وغيرها.

وتصدرت أحداث مسلسل حالة خاصة التريند، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية الهامة، وأشاد الجمهور والنقاد بشخصيات المسلسل بأكمله، وبالأخص دور طه دسوقي الذي يلعب دور جديد ومختلف عن ادواره السابقة حيث يجسد شخصية "نديم" الذي يعاني من طيف من اطياف التوحد. 

صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة 

مسلسل حالة خاصة، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين وهم طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، أما الموسيقي التصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.

موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة آخر حلقات مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الفنان الشاب طه دسوقي مسلسل حالة خاصة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى هجوم الأردن إلى 40 شخصا

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل