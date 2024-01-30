غدًا.. عرض الحلقات الأخيرة لمسلسل "حالة خاصة" عبر منصة "WATCH IT"

حظى مسلسل "حالة خاصة" للنجم الشاب طه دسوقي، على إعجاب نخبة كبيرة من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته مع مطلع شهر يناير الجاري، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch it الرقمية، ليتصدر بذلك المنصة ويحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض آخر حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة واتش ات

وتعرض غدًا الأربعاء، الحلقتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين من حلقات مسلسل "حالة خاصة"، على منصة Watch it بعد النجاح الهائل الذي حققه منذ بداية حلقاته، وذلك في تمام الساعه الثانية عشر صباحا.

مسلسل حالة خاصة يتصدر التريند

ويسجل مسلسل “حالة خاصة”، البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، وأحدث إنتاجات منصة "Watch it" الأصلية والحصرية، حيث أخذت المنصة على عاتقها إسناد البطولة المطلقة في أعمالها الحصرية لمجموعة من النجوم الشباب، وقدمت عددًا من الأعمال المتميزة ومنها مسلسلات على باب العمارة، وبالطو، وريفو، وتحقيق، وغيرها.

وتصدرت أحداث مسلسل حالة خاصة التريند، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية الهامة، وأشاد الجمهور والنقاد بشخصيات المسلسل بأكمله، وبالأخص دور طه دسوقي الذي يلعب دور جديد ومختلف عن ادواره السابقة حيث يجسد شخصية "نديم" الذي يعاني من طيف من اطياف التوحد.

صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين وهم طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني، أما الموسيقي التصويرية للموسيقار الكبير هاني شنودة، والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.