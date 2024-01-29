لمتابعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة".. طرق الاشتراك في WATCH IT

طرق الاشتراك في منصة واتش ات

ينتظر الجمهور طرح منصة WATCH IT الرقمية للحقات الأخيرة من مسلسل “حالة خاصة” بطولة غادة عادل والذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته.

ويعرض حالة خاصة عبر WATCH IT، فقط وبمثابة حلقتين كل أربعاء ومن المقرر أن تعرض الحلقة التاسعة والعاشرة - الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

واحتل “حالة خاصة” صدارة الأعلى مشاهدة عبر WATCH IT خلال الفترة الماضية وجذب أبطاله رواد السوشيال ميديا بالأداء المُبهر، وبالأحداث التى جاءت واقعية بشكل كبير ومنفردة، وشهدت تصاعدًا فى الأحداث ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل لافت للنظر.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية كيفية الاشتراك في منصة WATCH IT لمتابعة أحداث المسلسلات:

كيفية الاشتراك عبر شبكة الهاتف المحمول

زور موقع https://www.watchit.com

اختر إنشاء حساب.

ادخل البيانات المطلوبة أو تسجيل الدخول.

اختر اشتراكات شبكات المحمول.

اختر نوع الباقة المناسبة.

قم بإدخال رقم الموبايل

ادخل الكود المرسل علي رقم الموبايل.

كيفية الاشتراك عبر خدمة فوري

زور موقع https://www.watchit.com

اختر إنشاء حساب.

ادخل البيانات المطلوبة أو تسجيل الدخول.

اختر من الإشتراكات المناسب لك.

اختر كاش.

استخدم الكود الظاهر للدفع عن طريق خدمة فوري.

كود الخدمة: 788.

وتقدم إدارة WATCH IT قيمة اشتراك للجمهور بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر و١٤٩.٩٩ج في السنة.

مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث "حالة خاصة" حول نديم أبوسريع، الفتى الذي فقد والدته في مقتبل حياته، ليدرس الحقوق ويتفوق ويصبح الأول على دفعته، على الرغم من معاناته من "التوحد"، ليعافر في الحياة العملية ويدخل في صراع مع المحيطين به بسبب مرضه، إلا أنه يحاول التفوق والوصول لأعلى المراتب في حياته العملية، ليقابل العديد من التحديات التي تجعله يدخل في نزاع مع الكثيرين ويتفوق فيه بفضل ذكائه اللا محدود الذي جعله واحدًا من أفضل المحامين في مصر والعالم العربي في فترة قصيرة.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.