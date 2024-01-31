الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أحداث الحلقة 9 من مسلسل حالة خاصة.. هل يكتشف نديم حقيقة رام الله؟

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تصدر السؤال عن مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يهتم الآلاف عبر المنصات لمعرفة مصير نديم بعد أن كشفته المحامية أماني النجار في مكتبها، كما يريد الجمهور معرفة أي محامي سيقع الاختيار عليه بعد ثمان حلقات من العرض استحوذوا على اهتمام الجمهور لا سيما بسبب قصة المسلسل التي يلعب بطولتها محامي يعاني من التوحد ويثبت جدارة في مهنته رغم المعوقات.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل حالة خاصة 

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حالة خاصة بخروج عم جميل "نبيل على ماهر" من المستشفى، واصطحابه من قبل نديم "طه دسوقى" إلى المكتبة برفقة رام الله "هاجر السراج".

كما واجهت ندى "لينا إيهاب" يوسف "على سبع" بأنه أخذ الملفات من مكتب أمانى النجار "غادة عادل" وتركته واعتذر عز "حسن أبو الروس" من عبير "وئام مجدى" بعد معايرته لها بسنها، وأنها لم تتزوج حتى الآن بعد وصولها الأربعين.

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وحصلت رام الله على الإقامة وطلبت من نديم الطلاق لأن زواجهما كان على الورق فقط، من أجل أن تحصل على الإقامة، وينتظر الجمهور في الحلقة العاشرة والأخيرة، أن يحقق نديم حلمه في مكتب محاماة مستقل بعد أن دعمته أماني النجار وبهذا يكون حقق الهدف الذي عاش لأجله.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة بطولة "طه الدسوقي" 

يتم بث المسلسل على منصة Watch it الأصلية بشكل أسبوعي، حيث يتم عرض حلقتين يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 12 مساءًا. كما يتم عرضه أيضًا على قناة أون الفضائية بشكل أسبوعي خلال يوم الجمعة في الساعة الـ9 مساءًا.

فريق عمل مسلسل حالة خاصة 

مسلسل "حالة خاصة" هو واحد من أحدث أعمال watch it الأصلية، ويتكون من 10 حلقات. يتم عرض حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء. العمل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.
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حالة خاصة مسلسل حالة خاصة طه الدسوقي فريق عمل مسلسل حالة خاصة الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل حالة خاصة

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