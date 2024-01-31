الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

Watch it تطرح الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

فريق عمل مسلسل حالة
فريق عمل مسلسل حالة خاصة

طرحت منصة “watch it” الحلقة التاسعة والعاشرة  من مسلسل “حالة خاصة”، من بطولة غادة عادل وطه دسوقي وهي الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى عرض منذ بداية شهر يناير الجاري. 

وأتاحت المنصة الحلقتين 9 و 10 في تمام الساعة الثانية عشر صباح اليوم الأربعاء. 

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it البرومو الدعائي للحلقات مصحوبا بتعليق: "بعد 8 حلقات من المسلسل، تفتكروا أماني النجار هتختار مين؟ 

مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء 12 صباحاً" . 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0i9sCpRAGQgn2q9eeDSTNwWeZXSs3XAFyBtuWZXAYckLQKiZJ69Nmi94cXTPdW1eMl&id=100069072750172&mibextid=UyTHkb

ووجه طه دسوقي بطل مسلسل “حالة خاصة الشكر” لجمهور من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب معلقا: “قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالتلي يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله ويارب أفضل عند حسن الظن وقد توقعاتكوا مني”. 

وحقق مسلسل “حالة خاصة” نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته على منصة watch it مطلع شهر يناير الجاري. 

وتصدر مسلسل حالة خاصة التريند كما تصدر قائمتي الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي عبر منصة watch it، وتصدر أيضا قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل. 

وأشاد الجمهور والنقاد بدور طه دسوقي الذي يلعب دورا جديدا ومختلفا عن أدواره السابقة، حيث يجسد شخصية نديم الذي يعاني من طيف من أطياف التوحد. 

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.

ابطال مسلسل حالة خاصة 

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى. 

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة قصته وابطاله موعد عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل حالة خاصة موعد عرض الحلقة 9 و 10 مسلسل حالة خاصة الحلقات الأخيرة مسلسل حالة خاصة

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