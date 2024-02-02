تفاصيل تقديم مسلسل "مليحة" لأشرف وماجدة زكي في 15 حلقة

يحضر المخرج عمرو عرفة أحداث مسلسله الجديد “مليحة” ويتناول عدد من التفاصيل الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك بعدما قام بمعانية مواقع التصوير في منطقة القلعة والمنطقة الصحراوية في مدينة الانتاج الاعلامي، لينطلق في تصويره بشكل فوري ليعرض في شهر رمضان المقبل، ليدخل في التصوير ليضمن عرض العمل في الماراثون الشهير.

تفاصيل مسلسل مليحة

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة ds، ويتناول عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال ايام شهر رمضان المقبلة، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد الى ابد الابدين ومنذ فجر التاريخ.

سلط المسلسل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت.

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة ماجدة زكى والفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.