الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تدعم القضية الفلسطينية بـ"مليحة"

المتحدة
المتحدة

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للموسم الرمضاني المقبل بقوة، من خلال عدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم والشباب، وتضم عددًا من الألوان الدرامية المختلفة حيث يشهد الموسم تنوعًا مميزًا هذا العام ضمن موسم  مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مليحة رمضان 2024

وعلم «الدستور» أن من بين الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل «مليحة»، بطولة النجمة الكبيرة ماجدة زكي، يحث تقدم مسلسلًا يمتد في أعماق التاريخ لبداية جرائم العصابات الصهيونية في حق الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.

 تفاصيل مسلسل مليحة رمضان 2024

وحرصت الشركة المتحدة من خلال إنتاجها لمسلسل «مليحة» على الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الهادفة للتهجير وتقديم المسلسل الدرامي الذي يكشف بدايات التهجير والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

 

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ويستمر دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة بعد أن قامت عبر كل منصاتها الإعلامية والرقمية بفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة ماجدة زكى والفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وعكف المخرج عمرو عرفة على مدار الأيام الماضية على معاينة عدد من مواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يتم تصوير العمل في الحي الصحراوي ومنطقة القلعة، بالإضافة إلى عدد من المواقع خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر انضمام عدد من ضيوف الشرف للعمل خلال الفترة المقبلة لعمل من أضخم الأعمال الفنية.

وبدأ المخرج عمرو عرفة بداية الأسبوع تصوير عدد من المشاهد، على أن ينضم باقي نجوم المسلسل خلال الساعات المقبلة لتصوير العمل الجديد.

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