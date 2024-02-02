الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. حقيقة تعرض رنا رئيس لوعكة صحية

رنا رئيس
رنا رئيس

تصور الفنانة رنا رئيس أحداث مسلسلها الجديد “سر إلهي” مع النجمة روجينا، في العمل الذي ينطلق عرضه في الموسم الرمضاني المقبل ويتكون من 15 حلقة فقط.

حقيقة تعرض رنا رئيس لوعكة صحية 

وأكدت “رنا” لـ"الدستور" أن ما يقال حول تعرضها لوعكة صحية أمر غير صحيح، لافتة إلى أنها تصور العمل بشكل طبيعي ليكون جاهز للعرض خلال شهر رمضان، ومؤكدة على سعادتها بالاشتراك في الماراثون الرمضاني بهذا العمل تحديدا.

تفاصيل مسلسل سر إلهي

 

يتناول العمل قصة فتاة في حي شعبي تدخل في صراعات عديدة تتزوج من الفنان محمد ثروت وينتمي العمل لأعمال الدراما الاجتماعية الممزوج بالكوميديا وسط تفاصيل حياتية متعددة لابطال العمل ويشارك فيه عدد كبير من النجوم.

يضم العمل بجانب روجينا كلا من صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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ويعكف السيناريست والكاتب امين جمال علي الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل لتسليمها للشركة المنتجة، ويعد "سر إلهي"، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

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