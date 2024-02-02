الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وتفاصيل الحلقة السادسة

موعد عرض مسلسل بين
موعد عرض مسلسل بين السطور

بأحداث متنوعة ومليئة بالمفاجآت حقق مسلسل بين السطور حالة تواجد كبير بين الجمهور على السوشيال ميديا، على الرغم من طرح 5 حلقات فقط من العمل الجديد وهو الأمر الذي جعل البعض يبحث عن مواعيد عرضه على التلفزيون وعبر المنصات المختلفة.

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موعد عرض مسلسل بين السطور


تعرض الحلقة السادسة من مسلسل بين السطور غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا، فيما يعرض مسلسل بين السطور، عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

قصة مسلسل بين السطور

 

يتناول مسلسل بين السطور حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وشهدت احداث الحلقة ال 5 من مسلسل بين السطور عدة تفاصيل واحداث متنوعة ومختلفة وكانت اغلبها غير متوقعه، حيث وواجه الضابط هند بفكرة إيجاده لسلسلتها في مكان الحادث، بينما يتم الكشف في الماضي عن كواليس إسقاط هند لجنينها وكذلك كواليس علاقتها بزوجها وبداياتهما، وتسافر هند إلى الواحات من أجل تسجيل حلقة جيمي ولكنهما يصطدمان على الهواء بسبب إصرار هند على التحدث عن عائلة جيمي.

يدفع جيمي مدير أعماله لكي يخرج مع هدى زوجته حتى يتمكن من لقاء هند على انفراد، فيذهب إلى غرفتها ويواجهها ويعترف لها بأنه قد حقق كل هذه الإنجازات من أجلها تستجيب هند للحظات ولكن سرعان ما تستعيد وعيها وتطرد جيمي في اللحظة التي يصل فيها زوجها إلى الفندق ويطرق الباب بينما الثنائي معًا في الداخل.

أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.

 

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