مسلسلات رمضان 2024.. مباريات فنية بين كبار النجوم

يشارك خلال الماراثون الرمضاني القادم عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة التي تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور، حيث تتنوع هذه الأعمال ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي وجميعها تدور في إطار اجتماعي يناقش قضايا المجمتع بشكل بسيط.

ونرصد أبرز الأعمال الفنية المشاركة في الموسم الجديد..

مصطفى شعبان والعوضي يقدمان "الشعبي"

"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

"ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث إخراج إسلام خيري انتاج ميديا هب، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، سامي مغاوري ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير.

"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال إخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي.

غادة عبدالرازق وامير كرارة بأعمال مختلفة

"صيد العقارب" تأليف باهر دويدارإخراج احمد حسن إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.

"بيت الرفاعي" تأليف بيتر ميمي إخراج أحمد نادرجلال إنتاج سينرجي وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل.

"سر إلهي" 15 حلقة تأليف أمين جمال إخراج رؤوف عبدالعزيز إنتاج بطولة روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.

"الكبير ٨" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج احمد الجندي إنتاج سينرجي، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

"إمبراطورية م" تأليف رواية إحسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.