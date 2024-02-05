الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى لكريم عبدالعزيز زعيم "الحشاشين"

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

بحرفية رائعة وتفاصيل أنيقة، أظهرت الصور الأولى لمسلسل "الحشاشين" للمخرج بيتر ميمي، حالة نجاح كبيرة على مستوى النظرة الأولى للعمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل 2024.

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وأظهرت الصور الأولى للعمل الرمضاني، التفاصيل الحياتية لشخصيات العمل حيث ظهر زعيم "الحشاشين" حسن الصباح وهي الشخصية التي يقدمها بطل العمل كريم عبدالعزيز، بأساليب امتزجت بالواقعية الشديدة لعصر من العصور القديمة التي تميزت بالتفاصيل المعتمدة على الديكورات المبهجة وكذلك تفاصيل الشخصيات نفسها والتي قدمها مخرج العمل على أفضل شكل ليقدمها كوجبة دسمة في رمضان المقبل.

وعلمت "الدستور"، أن المخرج بيتر ميمي يعكف هذه الفترة على الانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بمسلسل "الحشاشين" بشكل دوري تزامنًا مع التصوير الذي يقوم بإدارته بعناية شديدة، بسبب أعمال الجرافيك والمجاميع التي تأخذ جهدًا كبيرًا خلال التصوير.

ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الدرامية إنتاجيًا، ووضع المخرج بيتر ميمي، خطة محكمة لخروج العمل على أكمل وجه، واقترب من إنهاء التصوير كاملا، إذ تم تصوير عدد كبير من المشاهد في أكثر من دولة حول العالم.

من هم الحشاشين؟

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها في مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة "الحشاشين" في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف والشباب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

من هم الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين الحشاشين عبد الرحيم كمال كريم عبدالعزيز فتحي عبدالوهاب

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