الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. وفاء مكي تشارك بـ"حق عرب" بعد غياب 8 سنوات (صور)

وفاء مكي
وفاء مكي

انطلقت الفنانة وفاء مكي في تصوير أحداث مسلسلها الجديد "حق عرب"، والذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2024، والذي يعد العودة الأولى لها بعد ابتعادها عن التمثيل لما يقرب من 8 سنوات منذ عام 2015 ومشاركتها في مسلسل "الكابوس".

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عودة وفاء مكي للتمثيل بحق عرب 

ونشر الفنان الشاب مراد فكري صورة جمعته بـ"وفاء" وعلق عليها عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"بسم الله.. توكلنا على الله وفاء مكي ومراد فكري صباحكم سكر مسكر".

حق عرب

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذي يجمع دنيا المصري وأحمد العوضي، وذلك بعدما شاركت دنيا في رمضان الماضي بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها "العوضى" بعد خروجه من السجن.

من هي وفاء مكي

يذكر أن وفاء مكي من مواليد 12 سبتمبر 1966 تبلغ من العمر 56 عامًا، حصلت على شهادة الدبلوم في التجارة، وكانت بدايتها في التمثيل عام 1985 من خلال أداء الأدوار الصغيرة، ثم نالت نجومية كبيرة بعد أدائها شخصية "مهجة" في مسلسل "ذئاب الجبل " أوائل التسعينيات.

واتهمت في قضية تعذيب خادمتها عام 2001، وتم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، ولكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى ثلاث سنوات لتخرج عام 2004.

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