دراما رمضان 2024.. أحمد العوضي عامل بمصنع خشب في "حق عرب"

فضّل أحمد العوضي تقديم اللون الشعبي الملئ بالإثارة والأكشن وذلك من خلال تقديم شخصية "عرب" ضمن أحداث مسلسل “حق عرب” المقرر عرضه بموسم رمضان 2024 وهو شاب يقطن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

يتعرض “العوضي” لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث في اطار اكشن شعبي، بال إضافة إلى مزيج من قضية انسانية ولمسة رومانسية.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

ويسجل "حق عرب" التعاون الثانى الذى يجمع دنيا المصرى وأحمد العوضى، وذلك بعدما شاركت دنيا فى شهر رمضان الماضى بظهور خاص فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها العوضى بعد خروجه من السجن.