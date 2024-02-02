الثلاثاء.. العرض الخاص لفيلم «درويلة» بحضور نجوم وصناع العمل

يقام العرض الخاص لفيلم «درويلة» يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، بحضور أبطال وصناع العمل، وذلك داخل إحدى قاعات السينما بالتجمع الخامس.

جدير بالذكر أن أبرز أبطال وصناع فيلم «درويلة» هم النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

وانتهى الموزع الموسيقي تامر عطا الله توسي، عضو فرقة مسار إجباري، من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "درويلة"، المقرر عرضه في السينمات مطلع فبراير.

وأعرب "عطا الله" في تصريحات له، عن تحمسه لأولى تجاربه في موسيقى التصوير السينمائية عبر فيلم درويلة، موضحا أنه استغرق في تحضير الموسيقى قرابة الشهر، واصفا الفيلم بتوليفة ممتعة بين الدراما والتشويق وخفة الدم.

وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد في تقديمه على الشاشة الفضية.

وفى السياق، طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطالها الرئيسيين متماشية مع نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمي آنذاك، وفي مقدمتهم: النجم عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وحسني شتا، وإبرام سمير، ونهال نور، ومحمد علي ميزو، والكابتن إبراهيم صبحي.

يذكر أن الموزع الموسيقي تامر عطالله، الشهير بلقب "توسي"، عازف درامز وموزع موسيقي في فرقة مسار إجباري، وأحد مؤسسي الفرقة منذ عشرين سنة، ووضع لمسته في عالم الموسيقى التصويرية عبر مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" للنجوم زينة وفتحي عبد الوهاب ومحمد شاهين، بجانب العديد من الأعمال الغنائية مع النجمة أصالة ومسار إجباري.