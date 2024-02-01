مشاهد حقيقية في "كلام الماما".. شارموفرز يطرح أحدث أعماله (فيديو)
طرح فريق شارموفرز أحدث أعماله الغنائية بعنوان “كلام الماما” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية.
وقام المخرج أحمد بهاء بإهداء الأغنية إلى والدته، وإلى كل أم قامت بواجبها بكل حب، وعلى أكمل وجه، وأصبحت رمزا للتضحية والخير والإيثار، على كل ما تفعله لأبنائها.. والمفاجأة فى الكليب هى المشاهد الحقيقية، التى ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء، وهو طفلا رضيعا، ثم طفلا صغيرا مع أسرته، والمفاجأة أيضا المشهد الأخير الذى جمع بين أمهات الفنان أحمد بهاء، والفنان محمد العرقان والفنان محمد الفاره، وهن يجلسن معا ويتناولن الشاى فى البلكونة.
وحرص “بهاء” فى نهاية الفيديو كليب، على كتابة إهداء خاص إلى والدته وإلى كل أم قال فيه: "مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دى إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها.. أحمد بهاء.
أغنية "كلام الماما" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وإخراج أحمد بهاء..
كلمات أغنية "كلام الماما"
فى الشكل غلاوة والنفوس غلابة
بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء
العين مركزة والحارس ربنا كنا عند ماما
بنبخرو ياما قلبى باع اللى مش شارى
ما فى زعل لا مفيش داعى الطيور على اشكالها
بتقع بس انا اللى وقعت وقمت تانى
الصحاب مش بيدوموا وبيقلوا عدد
كتير بيقولوا بس مين السند
فاكر يا ماما كلامك وبغنيه بعرفك انك جبتى ولد
فاكر يا ماما كلامك وبغنيه
فاكر يا ماما كلامك وبغنيه
سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى
لسه بيرن رن فى ودنى
مش هسمع دول ولا دول
سامع كلامك انتى صوتك بانادول
معلش دماغى نشفه دوم
مع انك اديتينى كل الحلول
كنت ازعل من كلام الماما عدى الزمن كانت تقوله ياما
مسمعتوش ورجعت لوراء
ego ego ego ego
فاكر يا ماما كلامك وبغنيه
فاكر يا ماما كلامك وبغنيه
سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى
لسه بيرن رن فى ودنى
غرورى فى الطفولة كان عامينى عن ان اشوف طريقى
الزمن عدى والشارع ربى وشال الغمامة من على عينى
ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما
ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما
فى الشكل غلاوة والنفوس غلابة
بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء
العين مركزة والحارس ربنا
كنا عند ماما بنبخرو یاما