الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيمان صلاح: "watch it" منحت الفرصة للمواهب الشابة.. و"حالة خاصة" تجربة فريدة

الدكتورة إيمان صلاح
الدكتورة إيمان صلاح

أعربت الدكتورة إيمان صلاح الدين العميد السابق لمعهد الإعلام وفنون الاتصال، عن فخرها بالنجاح الكبير الذي حققه “حالة خاصة” بعد عرضه على منصة “watch it”.

وقالت “ايمان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن منصة watch it، أتاحت فرص كبير للنجوم الشباب وساعدت على إبراز مواهبهم الجبارة، مثلما حدث في أخر أعمالها بمسلسل “حالة خاصة” الذي اعتبرته تجربة فريدة من نوعها، مشيرة إلى ان الفنان طه دسوقي نجح في تجسيد دور شاب التوحد، دون اخطاء، وهو ما ترتب على انتاج محترم ومخرج واعي، ومؤلف مثقف، لذلك خرج عمل فني ناجح للجمهور.

“حالة خاصة” يتصدر ترند محركات البحث

استطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين على مدار الأسابيع الماضية، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد وبص روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

مسلسل “حالة خاصة”  مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

“حالة خاصة” أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

منصة watch it معهد الإعلام وفنون الاتصال مدينة الثقافة والعلوم إيمان صلاح الدين حالة خاصة watch it

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