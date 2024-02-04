دراما رمضان 2024.. نسرين أمين موظفة بالإدارة التعليمية فى "بابا جه"

تشارك الفنانة نسرين أمين في بطولة مسلسل "بابا جه" حيث تقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، بقيادة المخرج خالد مرعي، لتعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال هذا العمل.

تجسد نسرين، خلال المسلسل، دور موظفة في الإدارة التعليمية، وزوجة أكرم حسني ضمن الأحداث، ولهما 3 أبناء، ويسلط العمل الضوء على علاقة الأباء بالأبناء وكيفية تربيتهم تربية سليمة.

ويواصل صناع العمل التصوير حاليًا بمنطقة الشيخ زايد وهو الديكور الرئيسي للعمل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين.

"مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، هلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبدالسلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبوذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدى حول "جلال" الذى يسعى لتحقيق أحلامه البسيطة كاحتراف الغناء أو الارتباط بالبنت التي يحبها، عندما تنقلب حياته، التي لا تسير كما يرجو لها، رأسًا على عقب بعد لقاء عابر مع شيخ يبيع المسك في الشارع، يستيقظ جلال في اليوم التالي ليجد كلامًا مكتوبًا على ذراعه اليسرى لا يراه سواه، وكل يوم يتغير المكتوب بعد أن يتحقق بنهاية اليوم.