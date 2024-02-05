مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية صدقي صخر في مسلسل "فراولة"

انطلق الفنان صدقي صخر في تصوير دوره في مسلسل "فراولة" أمام النجمة نيللي كريم في العمل المنتظر انطلاق عرضه خلال موسم شهر رمضان المبارك 2024.

وعلمت “الدستور”، ان صدقي يجسد خلال العمل شخصية طبيب نفسي يدعى ابراهيم يدخل في العديد من التفاصيل والمواقف الكوميدية مع بطلة العمل نيللي كريم، في إطار من الدراما الاجتماعية.

تفاصيل مسلسل فراولة

فراولة 15 حلقة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد علي، إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

اخر اعمال صدقي صخر

يذكر أن آخر أعمال صدقي صخر كان مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية. إيجابية على شخصية “مروان” بعد عرضه على منصة Watch It، مسلسل Revo بطولة أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محيي. الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك في الغناء مع فرقة “كهرب”. وظهر صدقي في أغنيتهما الجديدة “لساني صائب” في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على الهارمونيكا ويرافقها بالغناء مع فرقة “كهرب”. الأغنية من كلمات وألحان يوسف عطوان، وإنتاج مختار السايح، والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.