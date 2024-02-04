الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. نيللي كريم انفلونسر وخبيرة طاقة في "فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

تشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فراولة" الذي تعود به للأعمال الكوميدية بعد نجاحها الكبير بنوعية هذه الأعمال بمسلسل "100 وش" الذي عرض خلال موسم رمضان 2020.

وفضلت نيللي الابتعاد عن التراجيدي والدرامي فكانت أخر اعمالها "عملة نادرة" العام الماضي، بدور صعيدية، حيث فضلها الجمهور في الاعمال الكوميدية، لذلك تظهر خلال مسلسل "فراولة" بدور ابنة حارس عقار تتمسك بطموحها لتكون ذو شأن كبير بالمجتمع وتنجح في ذلك من خلال مواقف عديدة تكشفها الأحداث، لتصبح انفلونسر شهيرة، وخبيرة في علم الطاقة وتحاول قراءة الفنجان.

وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، والمسلسل بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، شيماء سيف، أحمد فهيم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، وتعتبر هذه التجربة الأولى مع شركة إنتاج أخرى بعيدا عن العدل جروب.

السباق الرمضاني نيللي كريم فراولة 100 وش عملة نادرة نيللي التراجيدي

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