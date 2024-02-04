الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

DMC تحيى الذكرة الـ49 لأم كلثوم بصوت الإعلامية سناء منصور

جريدة الدستور

احتفت dmc بالذكرى الـ49 لوفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وقدمت القناة تقريرا مميزًا يؤرخ لمسيرة كوكب الشرق بصوت الإعلامية سناء منصور.

تناول التقرير بدايات كوكب الشرق منذ أن اكتشف والدها موهبتها عندما كانت طفلة صغيرة كما يستعرض أهم محطاتها الفنية في مصر والاحتفاء الواسع بها في مصر وفي الوطن العربي وبعض الدول الغربية.

كما يستعرض التقرير الذي قامت بكتابته دارين فرغلي رئيس تحرير برنامج مساء dmc، مسيرة أم كلثوم الوطنية وكيف كانت لها مساهمات كبيرة بعد نكسة ١٩٦٧ في جمع التبرعات للمجهود الحربي.

ويعرض أجزاء من الجنازة التاريخية التي خرج فيها الملايين لوداع كوكب الشرق بعد وفاتها، يذكر أن قناة dmc تحرص على تكريم الرموز المصرية  في كافة المجالات والتي لها بصمات مميزة محفورة في التاريخ المصري والعربي.

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