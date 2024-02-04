دراما رمضان 2024.. أمير كرارة طبيب لأول مرة في "بيت الرفاعي"

خرج الفنان أمير كرارة من عباءة الضابط خلال الأعوام الماضية، وذلك بعد تقديمه لشخصية ضابط الشرطة والجيش والأمن القومي خلال "كلبش، الاختيار، والعائدون" وقرر العودة لتقديم دور جديد لم يقدمه من قبل في مسلسل بيت الرفاعي، وهي شخصية دكتور، في إطار شعبي، ويتعرض لأزمات مختلفة بسبب عداءه مع أحمد رزق ضمن الأحداث.

تكشف الأحداث العديد من المفاجآت والتجارة في الآثار في اطار شعبي مشوق، وانتهى صناع العمل من تصوير بعض المشاهد في جمعية عرابي، ومن المقرر استمرار التصوير في مدينة الانتاج الاعلامي ومنطقة نزلة السمان نظرًا لطبيعة الأحداث.

يشارك في بطولة العمل أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.