قائمة مسلسلات رمضان 2024.. النجوم يتنافسون في موسم ساخن

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضاني الجديد بمشاركة عدد كبير من الاعمال المميزة التي تتنوع ما بين الاكشن والكوميدي والرومانسي وجميعها تنتمي للاعمال الاجتماعية التي تناقش عدد من التفاصيل الحياتية للمجتمع المصري بشكل مميز وخلال التقرير نرصد قائمة مسلسلات رمضان 2024.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ونرصد عبر النقاط التالية الاعمال المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2024 الجديد.

المعلم مصطفى شعبان

يعرض مسلسل المعلم ضمن مسلسلات رمضان 2024 ويتناول قصص من الاحياء الشعبية لعالم تجارة الاسماك،تأليف محمد الشواف

وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

صدفة لريهام حجاج

يتناول العمل قصة مدرسة تتعرض للكثير من المواقف المختلفة التي تدخلها في صراعات عديدة والعمل تأليف ايمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.

حق عرب احمد العوضي

المسلسل يتناول قصة تاجر اخشاب يتعرض لمشاكل عديدة يدخل على اثرها السجن في اطار من الاكشن والعمل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

لحظة غضب لصبا مبارك 15 حلقة



العمل يتناول قصة رومانسية في اطار من الدراما الاجتماعية المميزة وهو تأليف مهاب طارق إخراج عبد العزيز النجار انتاج واتش ات وتنفيذ طارق الجنايني من بطولة صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الف ليلة وليلة لياسر جلال



يتناول المسلسل قصة شهريار وما حوله من تفاصيل اسطورية حدثت بشكل متتالي، ويرصدها العمل بطريقة جديدة وهو من تأليف أنور عبدالمغيث إخراج إسلام خيري وانتاج ميديا هب بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، سامي مغاوري ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير.

الحشاشين كريم عبدالعزيز

يتناول العمل قصة حسن الصباح زعيم الحشاشين وسط مشاركة كبيرة من قبل النجوم وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي ومن انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي.

صيد العقارب لغادة عبدالرازق

ويتناول مسلسل "صيد العقارب" قصة امرأة تعرضت للظلم من بعض الأشخاص في عملها المستقل، لتتحول إلى شخصية أخرى وتقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة المسلسل

وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج احمد حسن ومن إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.

بيت الرفاعي لأمير كرارة



يتناول قصة درامية تدور في إطار شعبي متناولا عدة قصص مختلفة ضمنها فكرة تجارة الإثار وغيره وهو من تأليف بيتر ميمي إخراج احمد نادرجلال إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل .

فراولة 15 حلقة نيللي كريم

تأليف محمد سليمان عبدالمالك

إخراج محمد علي

إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

بدون سابق 15 حلقة اسر ياسين



تأليف ألما كفارنة

إخراج هاني خليفة

وبطولة اسر ياسين وعائشة بن احمد

بابا جيه 15 حلقة اكرم حسني



تأليف وائل حمدي

إخراج خالد مرعي

إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، محمد اوتاكا.

سر إلهي 15 حلقة روجينا



تأليف امين جمال

إخراج رؤوف عبدالعزيز

إنتاج بطولة روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.

الكبير ٨ احمد مكي



تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين

إخراج احمد الجندي

إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

مسار إجباري لعصام عمر



تأليف باهر دويدار

إخراج نادين خان

إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

إمبراطورية م خالد النبوي



تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك

إخراج محمد سلامة

إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.

عتبات البهجة 15 حلقة



تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد

إخراج مجدي ابو عميرة

إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

رحيل ياسمين صبري

تاليف محمد عبدالمعطي

اخراج ابراهيم فخر

انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بطولة

مليحة ماجدة زكي

تاليف رشا عزت الجزار

اخراج عمرو عرفة

انتاج دي اس بطولة اشرف زكي، ماجدة زكي، دياب، حنان سليمان، ميرفت امين