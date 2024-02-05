مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "حق عرب" لـ أحمد العوضى

يواصل النجم أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد «حق عرب» المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتصدى أحمد العوضي لبطولة العمل الشعبي الجديد ويقدم أكشن بشكل مختلف ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويصور العوضي مشاهد المسلسل خلال هذا الأسبوع في شارع المعز ليعود لمدينة الإنتاج الإعلامي من جديد خلال الأيام القليلة القادمة، وحرص العوضي على مشاركة مجموعة من الصور من الكواليس رفقة عدد من الأطفال الذين حرضوا على متابعة تصوير المشاهد.

وانطلقت الفنانة وفاء مكي في تصوير أحداث مسلسلها الجديد "حق عرب"، الذي تشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2024، والذي يعد العودة الأولى لها بعد ابتعادها عن التمثيل لما يقرب من 8 سنوات منذ عام 2015 ومشاركتها في مسلسل "الكابوس".

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

قصة مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

فضّل أحمد العوضي تقديم اللون الشعبي الملىء بالإثارة والأكشن وذلك من خلال تقديم شخصية "عرب" ضمن أحداث مسلسل “حق عرب” المقرر عرضه بموسم رمضان 2024 وهو شاب يقطن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

يتعرض “العوضي” لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث في إطار أكشن شعبي، بالإضافة إلى مزيج من قضية إنسانية ولمسة رومانسية.