الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسميًا.. "الحريفة" يتصدر شباك التذاكر بموسمى رأس السنة وإجازة منتصف العام

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور النبوي تحقيق نجاحات وأرقام قياسية في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه بدور العرض وحتى صباح اليوم متفوقا على كل الأعمال المعروضة في موسمي رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي.

إيرادات فيلم الحريفة

وصلت إيرادات فيلم الحريفة حتى صباح اليوم الإثنين إلى 46 مليون جنيه و820 ألفا متفوقا على فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام الذي وقف عند 46 مليونا، ويواصل الحريفة التصدر اليومي للإيرادات في شباك التذاكر وكانت آخر أرقامه أمس الأحد حيث حقق إيرادات بقيمة 1.521.515  جنيها.

"الحريفة" لنور النبوى يتخطى حاجز الـ43 مليون جنيه

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو.

وفي المركز الثاني بموسمي رأس السنة وإجازة منتصف العام جاء فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالمية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

إيرادات فيلم الحريفة فيلم الحريفة الحريفة الفنان الشاب نور النبوي نور النبوي

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