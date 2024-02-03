السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" لنور النبوي يتخطى حاجز الـ 43 مليون جنيه

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور خالد النبوي وعدد كبير من الشباب تحقي المفاجآت في شباك التذاكر وتصدر الإيراد اليومي منذ إطلاق الفيلم بدور العرض حتى صباح اليوم متفوقا على كل الأفلام المتواجدة في الشباك.

إيرادات فيلم الحريفة

وجمع فيلم الحريفة حتى صباح اليوم إيرادات بقيمة 43 مليون جنيها و417 ألفا و356 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية جعلته يتفوق على كل الأعمال المنافسة وجاء ذلك بعد أن حقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بقيمة 2،662،754  جنيها.

"نجاح فاق التوقعات".. طارق الجنايني يشكر صُناع "حالة خاصة" و"الحريفة"

قصة وابطال فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو.

أعرب المنتج طارق الجنايني عن سعادته بنجاح مسلسل “حالة خاصة” والذي أثار جدلًا واسعًا مع عرض أولى حلقاته عبر منصة “واتش إت”، وكذلك فيلم “الحريفة” والإيرادات القياسية التي حققها بشباك التذاكر.

وشارك “الجنايني” منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “مع انتهاء عرض مسلسل حالة خاصة وردود الفعل الجميلة عليه ومع استمرار النجاح اللي فاق كل التوقعات لفيلم الحريفة".

وتابع: “عايز أشكر من قلبي كل الفريق على المجهود الجبار اللي عملوه خلال الشهور اللي فاتت علشان الأعمال دي تطلع بالصورة اللي عجبتكم دي، وعلى الـ (risk) الكبير اللي أخدوه معايا أننا نبتدي السنة بعملين غير نمطيين على السينما والمنصات”.

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