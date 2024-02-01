عدلى القيعى ضيف "الكابتن" مع أحمد حسن على DMC.. السبت

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء السبت المقبل، عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بنادي الأهلي ومهندس الصفقات في السنوات الماضية والصندوق الأسود لسنوات النجاح في القلعة الحمراء.

برنامج "الكابتن" تقديم أحمد حسن



يكشف عدلي القيعي خلال اللقاء الذي يذاع في الحادية عشر مساءً، عن رأيه في العديد من الملفات التي تشغل بال الجماهير الأهلاوية، كما يتحدث عن ميركاتو صفقات الشتاء ويفتح صندوق أسراره.

ويتطرق "القيعي" خلال الحوار إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

واستضاف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء الأحد الماضي، الكابتن هاني رمزي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

هاني رمزي تحدث خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشرة مساء، عن بطولة كأس الأمم الإفريقية وحلل مباريات مصر في البطولة.