مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يصور مشاهد الخارجي في "حق عرب"

يواصل النجم أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسله الجديد «حق عرب» الذي يخوض به الشباق الرمضاني ضمن أعمال ومسلسلات رمضان 2024 في عمل جديد مكون من 30 حلقة بمشاركة عدد كبير من النجوم.

مسلسل حق عرب رمضان 2024

وانتهى أحمد العوضي من تصوير عدد كبير من مشاهد ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامي على مدار الأيام الماضية ليدخل في تصوير عدد من المشاهد الخارجي بشارع المعز وعدد من أحياء القاهرة على مدار الأيام القادمة.

المسلسل الجديد يقدم أحمد العوضي بشكل شعبي مختلف من خلال شخصية تاجر خشب يتهم بالقتل في الأحداث الأولى للتصاعد الأحداث من أجل إثبات البراءة وإعادة حقه من جديد.

يٌجسد الفنان أحمد العوضي شخصية “عرب” الذي يسكن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب، ويتعرض لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، بينما تلعب الفنانة دينا فؤاد التي تجسد دور البطولة النسائية أمام العوضي بدور فتاة شعبية تربطها علاقة عاطفية بـ"عرب"، وذلك للمرة الثانية بعد "ضرب نار" الذي خاض به السباق الرمضاني 2023.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

وحقق الفنان أحمد العوضي نجاحا كبيرا في عالم السينما من خلال فيلمه "الإسكندراني" الذي خاض للمرة الأولى بطولته ويعرض في دور العرض السينمائية، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.