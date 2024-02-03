السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أقصاها 35 ألف جنيه.. تراجع إيرادات 5 أفلام بدور العرض أمس

ليلة العيد
ليلة العيد

شهد شباك التذاكر المصري أمس الجمعة، تراجعًا لإيرادات 5 أفلام دفعة واحدة، ومنها فيلم ليلة العيد بطولة الفنانة يسرا، وخلال التقرير التالي نرصد حصيلة إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس.

"عادل مش عادل"

حقق فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 35.294 جنيها وهو من بطولة شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية.

إيرادات فيلم "مقسوم"

وبلغت إيرادات فيلم "مقسوم" بطولة الفنانة ليلى علوي، أمس 28.874 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

إيرادات فيلم "ليلة عيد"

وكانت إيرادات "ليلة العيد" بطولة يسرا أمس 25.182 جنيهًا، وتدور أحداثه في يوم واحد ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا وهو من بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، وإخراج سامح عبدالعزيز.

إيرادات فيلم "أنا وابن خالتى"

ولم ينجح فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد، في تحقيق أكثر من 4.441 جنيهًا أمس، وهو من بطولة سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

بينما حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير 924 جنيهًا فقط أمس الجمعة.

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